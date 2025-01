Manaus lança candidatura ao Selo Cidade Criativa da Gastronomia da Unesco

Manaus deu um passo importante para consolidar sua identidade gastronômica no cenário mundial. Nesta quarta-feira (29), o prefeito David Almeida participou do lançamento oficial da candidatura da capital amazonense à Rede de Cidades Criativas da Unesco, na categoria Gastronomia. O evento, organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), ocorreu no Complexo Boothline, no centro histórico da capital.

Na ocasião, o prefeito assinou o decreto que oficializa a criação do Comitê Gestor Manaus Cidade Criativa da Gastronomia, um grupo responsável por elaborar e fortalecer as estratégias para que Manaus conquiste o título.

A candidatura de Manaus busca destacar a riqueza da culinária local, que reflete a biodiversidade da Amazônia e os sabores tradicionais das comunidades ribeirinhas e indígenas. Para o prefeito David Almeida, o título será fundamental para divulgar os ingredientes regionais e a cadeia produtiva da gastronomia amazonense.

“Queremos que o mundo conheça a nossa gastronomia. O tucumã, a pupunha, o cupuaçu, o tucupi, o pirarucu, o tambaqui, tudo isso precisa ser difundido ainda mais. A cadeia produtiva da nossa culinária começa no campo, na agricultura. Estamos credenciando Manaus para alcançar essa certificação e fortalecer esse setor tão importante para nossa economia e cultura”, ressaltou o prefeito.

O diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, destacou o impacto positivo da candidatura no reconhecimento internacional da cidade.

“Depois de Manaus ser eleita a 11ª melhor cidade para se viver e visitar, buscamos mais uma vez destacar nossa capital no cenário mundial. A gastronomia é um dos fatores que atraem turistas e essa candidatura coloca Manaus entre as cidades mais importantes do mundo nessa categoria”, afirmou Lobato.

Parcerias

A candidatura de Manaus conta com a participação de diversas instituições. A diretora técnica do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Lamisse Cavalcante, enfatizou a importância das parcerias para concretizar esse objetivo.

“O Sebrae esteve à frente da construção do dossiê, reunindo mais de 20 parceiros. Nossa gastronomia já tem reconhecimento no Brasil e no mundo, e esse selo trará ainda mais visibilidade, além de gerar desenvolvimento econômico e social para a população”, destacou.

O chef Eraldo Oliveira, gerente do Centro de Turismo e Hospitalidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), ressaltou a autenticidade da culinária amazonense.

“A gastronomia do Amazonas é de origem, com técnicas milenares que encantam o mundo e valorizam os produtores locais. A candidatura de Manaus reforça o compromisso da prefeitura em fortalecer essa riqueza cultural e econômica”, disse Oliveira.

O empresário e chef, Dedé Parente, também celebrou a iniciativa e destacou o valor dos ingredientes amazônicos.

“Participar deste evento é motivo de grande alegria. O título da Unesco será um marco para nossa cultura e nossos ribeirinhos, pois quando falamos em gastronomia do Amazonas, falamos de alguns dos melhores ingredientes do mundo”, concluiu.

Rede de Cidades Criativas

Criada em 2004, a Rede de Cidades Criativas da Unesco reconhece municípios que utilizam a criatividade e a cultura como motores de desenvolvimento sustentável. No Brasil, apenas quatro cidades detêm o selo na categoria Gastronomia: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Paraty (RJ).

Com a candidatura oficializada, Manaus se prepara para cumprir as próximas etapas do processo seletivo da Unesco, com expectativa de se tornar a quinta cidade brasileira a conquistar o selo de Cidade Criativa da Gastronomia.

