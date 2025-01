Produtor musical causa polêmica ao dizer que ia ‘ver índios’ no Amazonas

O produtor musical do cantor Netto Brito, conhecido como ‘Seu Boga’, gerou revolta nas redes sociais ao publicar uma foto com a legenda “Indo ali ver uns índios”. A postagem ocorreu durante uma viagem da equipe para o município de Benjamin Constant (a 1.121 km de Manaus) e foi considerada desrespeitosa por muitos internautas, que apontaram o uso inadequado da palavra “índio”. O cantor era uma das atrações da festa de comemorações dos 127 anos da cidade, nesta quarta-feira (29).

A expressão, amplamente criticada, carrega estereótipos e generalizações sobre os povos indígenas, ignorando a diversidade cultural e identitária entre as diferentes etnias. O termo “indígena” é o mais adequado, pois reconhece e respeita a especificidade e a autodeterminação dos povos originários.

Diante da repercussão negativa, o produtor apagou a postagem e divulgou um pedido de desculpas, reconhecendo que sua escolha de palavras foi infeliz e desrespeitosa. Em um vídeo, ele afirmou:

“Fui o responsável pelo story repostado e quero pedir desculpas. Na hora, escrevi sem maldade, sem intenção de ofender ninguém, mas reconheço que fui infeliz na escolha das palavras. Foi um erro causado por desinformação e falta de sensibilidade, e eu assumo isso.”

O cantor Netto Brito também se manifestou, alegando que não havia percebido o teor da legenda antes de repostá-la. Em nota, a equipe do cantor lamentou o ocorrido e reforçou o compromisso com o respeito aos povos indígenas e à cultura amazonense. Além disso, o integrante da equipe responsável pela postagem foi afastado do show daquela noite como forma de respeito à comunidade local.

A equipe reafirmou que repudia qualquer forma de preconceito e destacou sua admiração pelo Amazonas, sua cultura e seu povo. “Nosso compromisso sempre foi espalhar boas energias por onde passamos, e esta noite, se Deus permitir, será de muita celebração junto a vocês!”, concluiu a nota oficial.

