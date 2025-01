Patinadores campeões mundiais estão entre as vítimas de acidente aéreo nos EUA

Dois campeões mundiais de patinação artística da Rússia estão entre as vítimas da colisão do avião American Airlines com um helicóptero militar, na noite de quarta-feira (29), no Aeroporto de Washington, nos Estados Unidos.

Ao todo, 64 pessoas estavam a bordo na aeronave e três integrantes no helicóptero, que realizava treinamento. Até o momento, 28 mortes foram confirmadas e nenhum sobrevivente foi localizado.

Evgenia Shishkova, de 52 anos, e Vadim Naumov, de 55, eram casados e disputaram em dupla pelas seleções da União Soviética (URSS) e da Rússia.

O auge da carreira deles foi em 1994, quando venceram o campeonato mundial de patinação artística em Chiba, no Japão.

Além da medalha de ouro, eles também conquistaram prata e bronze no Campeonato Mundial. No Campeonato Europeu, o casal faturou uma prata e quatro bronzes.

Evgenia e Vadim nasceram em São Petersburgo, quando a cidade ainda se chamava Leningrado.

Eles viviam nos Estados Unidos desde 1998, onde treinavam jovens atletas na modalidade de gelo. Os dois retornavam de uma competição norte-americana com um grupo de patinadores mirins.

O filho deles, Maxim Naumov, é norte-americano e tem 23 anos. Ele é patinador, seguindo a carreira artística dos pais, e estava no avião. Maxim foi campeão júnior dos Estados Unidos, em 2020, e havia ficado recentemente em quarto lugar no campeonato nacional.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, lamentou o acidente.

“Vemos, infelizmente, que essa triste informação está confirmada. Nossos outros compatriotas também estavam lá. Más notícias de Washington hoje”, declarou.

(*) Com informações do SBT News

