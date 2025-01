Wilson Lima desmente rumores de mudança na Cultura

O governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), se pronunciou na última quinta-feira (30) sobre as especulações que envolvem uma possível mudança no comando da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

O governador, que tem sido alvo de rumores sobre a substituição do atual secretário interino, Cândido Jeremias Cumaru Neto, garantiu que ainda não tomou nenhuma decisão sobre o assunto.

“Eu não tomei nenhuma decisão com relação a isso. Qualquer coisa que estão falando sobre isso é boato, de fato”, afirmou o governador em entrevista , afastando qualquer possibilidade de alteração no comando da pasta no momento.

O cenário de incertezas surgiu após a especulação de que o ex-vereador Caio André (UB) poderia ser indicado para o cargo de secretário de Cultura, o que gerou reações negativas, especialmente entre artistas locais, que se opuseram à nomeação.

Caio, que já foi presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), inclusive chegou a falar sobre suas credenciais em entrevistas. No entanto, com a repercussão negativa na classe artística, outro nome passou a ser cogitado: Brena Dianná, ex-vereadora de Parintins.

Dianná, por sua vez, negou qualquer convite do governador. “Não fui convidada para assumir cargo no governo do estado. Sigo trabalhando pelo bem do povo de Parintins como presidente municipal do União Brasil e cuidando de minha família.”

Durante a mesma entrevista, o governador também comentou sobre a criação de novas secretarias. “O que eu anunciei é a criação de duas novas secretarias, que é a Secretaria de Proteção e Bem-estar Animal, a Secretaria da Pesca e a recriação da Secretaria da Pessoa com Deficiência. São essas as mensagens que nós vamos mandar para a Assembleia Legislativa. Assim que abrir os trabalhos legislativos, vou encaminhar as mensagens”, detalhou Wilson Lima.

Quando questionado sobre os nomes para ocupar os novos cargos, o governador afirmou que ainda não havia decidido. “Ainda não (pensei)”, disse ele.

O governador também se referiu à possibilidade de nomeações no governo em relação às especulações sobre o comando da Secretaria de Cultura, reforçando que ainda não houve definição. “Qualquer coisa que estão falando sobre isso é boato, de fato”, reiterou Lima.

