Moradores da comunidade Coliseu recebem regularização de 340 imóveis e garantem segurança jurídica

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta quinta-feira (30), a regularização fundiária de 340 imóveis localizados na comunidade Coliseu, na zona Leste da cidade. A medida assegura aos moradores a posse legal dos imóveis, segurança jurídica, acesso a crédito e melhores condições de vida.

“Regularização fundiária é um direito fundamental do cidadão”, destacou o prefeito David Almeida, reforçando o compromisso da gestão municipal em oferecer dignidade e estabilidade às famílias manauaras.

A regularização fundiária não se limita apenas à titulação da posse, mas garante que os imóveis sejam devidamente registrados, permitindo que os proprietários possam realizar financiamentos, transferências e outras negociações de forma legal.

“Não é só a titulação, aqui já está registrado. Isso muda a vida das pessoas, porque agora elas têm um imóvel de fato e de direito, com todas as garantias legais”, afirmou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Jesus Alves, durante a cerimônia.

Com as ações de regularização fundiária, Manaus avança na organização do seu território, garantindo a milhares de famílias o direito de viver com segurança e estabilidade em suas próprias casas.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱