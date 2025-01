Documentário ‘Vidas Trans’ é lançado com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, em Manaus

Além da exibição do documentário, foi realizada uma roda de conversa com os personagens do filme.

Contemplado no edital da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), da Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), o documentário “Vidas Trans: amores, dissabores, arte” foi lançado, na quarta-feira (29), no Museu Amazônico, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no Centro, na data da celebração do Dia Nacional da Visibilidade Trans.

Além da exibição do documentário, foi realizada uma roda de conversa com os personagens do filme e os participantes do lançamento, proporcionando um espaço de diálogo aberto sobre o tema com o público. A obra, criada pelo jornalista, produtor cultural e proponente do projeto, Paulo Roberto Olímpio, traz à tona as histórias de seis pessoas transgêneras que vivem em Manaus, dando voz a essas narrativas e destacando suas experiências e desafios cotidianos.

Para o presidente do Concultura, Tony Medeiros, os editais de fomento à cultura são peças fundamentais para promover iniciativas de democratização, voltadas a projetos de impacto social. “A partir de trabalhos como este, é possível fortalecer o acesso à cultura, permitindo que mais pessoas se conectem com suas identidades e histórias. Além disso, os editais contribuem para o desenvolvimento de um cenário cultural mais plural e diverso, garantindo que diferentes expressões artísticas e culturais encontrem espaço e reconhecimento. A partir do apoio a projetos com impacto social, conseguimos não apenas promover a cultura, mas também transformar realidades e fomentar a inclusão social e a cidadania”, explicou o presidente.

De acordo com o produtor do projeto, Paulo Roberto Olímpio, o documentário surgiu por meio de pesquisas e reflexões a respeito da comunidade trans. “Em pleno século 21, as violências contra pessoas trans e travestis são uma realidade em nossa cidade. Por isso, este documentário surge como uma forma de acolher essas narrativas e dar protagonismo a esses cidadãos, contribuindo para o debate público, por meio da arte”, destacou o produtor.

O projeto foi um dos selecionados nos editais da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), da Prefeitura de Manaus, por meio do Concultura, com o apoio do Ministério da Cultura (MinC) e do governo federal.

