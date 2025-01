As criptomoedas estão se tornando o método de pagamento online mais popular no Brasil?

A tecnologia está presente em tudo em nossa vida e não poderia ser diferente no que diz respeito aos ativos financeiros. Por isso mesmo, novas formas de realizar pagamentos surgem e se popularizam entre as pessoas aqui no Brasil, como foi o caso do PIX, que há pouco mais de 5 anos passou a ser um dos métodos preferidos dos brasileiros por conta da sua praticidade e rapidez.

Criptomoedas

Outra forma de pagamento que se popularizou no Brasil nos últimos anos foram as criptomoedas, que há cerca de uma década experimentou uma enorme expansão entre os brasileiros. Isso pode se explicar por conta das características dessas moedas digitais, como maior segurança, maior facilidade de uso e menor tempo para realizar transações.

Através do sistema blockchain, todas as transações financeiras feitas com criptomoedas são protegidas e dificilmente poderão ser acessadas por terceiros, garantindo mais segurança dos usuários. Por isso mesmo, hoje as criptomoedas são a opção preferida de brasileiros em plataformas diversas, incluindo sites de apostas, apesar da nova regulamentação proibir esse método de depósito e saque. Mas esse tipo de pagamento está se tornando o mais popular no Brasil atualmente ou ainda tem uma longa estrada a percorrer?

Entendendo a popularidade das criptomoedas no Brasil

As criptomoedas, caso você ainda não conheça, são uma forma de dinheiro que é completamente digital, sendo essa a única diferença para outros tipos de moedas, como o Real ou o Dólar. Assim, as criptomoedas são uma forma de ativo financeiro que não possui uma representação física como as outras.

Além disso, elas também contam com um diferencial que é o fato de que não são emitidas por nenhum governo, o que garante uma das suas principais características: a descentralização. Por isso, é difícil haver uma regulamentação a nível nacional ou global, e isso dá aos usuários das criptomoedas a certeza de que o seu dinheiro realmente é totalmente seu.

Dito isso, uma criptomoeda tem exatamente as funcionalidades que qualquer outro tipo de moeda, portanto, você pode usá-las como uma moeda de troca ao fazer pagamentos de produtos ou de serviços, e o número de locais que aceitam criptomoedas no Brasil é maior a cada ano que passa. Em várias grandes redes no país, seja em lojas de roupas ou em locais de alimentação, é possível utilizar as criptomoedas para fazer compras de forma indireta, através de gift cards. Com isso, houve uma grande ampliação na quantidade de locais onde dá para fazer uso desses ativos, algo que era visto como pouco provável há apenas alguns anos.

Mas é importante falar em como as criptomoedas também vêm sendo utilizadas como uma forma das pessoas criarem uma reserva de valor, já que ela funciona dentro da lei de oferta e demanda, e assim tem um potencial enorme para aumentar o seu valor com o passar dos anos. No caso dos brasileiros, com o Real muitas vezes desvalorizado e o impacto negativo do mercado em outras moedas, como o Dólar, optar por usar as criptomoedas como reserva de valor é uma excelente opção.

Os números impressionantes das criptomoedas no Brasil

Um ponto que realmente me impressiona quando alguém fala sobre as criptomoedas no Brasil é como a movimentação desses ativos aumentou nos últimos anos, colocando o país hoje dentro do top-10 do mercado das criptomoedas em todo o mundo. Para se ter uma ideia, somente no período de 12 meses entre 2021 e 2022 houve uma movimentação superior a R$730 bilhões em criptomoedas no Brasil. Esse número demonstra uma enorme preferência dos brasileiros pelo uso de moedas digitais em suas transações desde a pandemia.

Crescimento

Apenas para se ter uma ideia, a Receita Federal divulgou que o número de brasileiros realizando operações com criptomoedas em 2023 era 22 vezes maior em comparação a 2019, somente quatro anos antes. Uma pesquisa feita em 2023 demonstrou que mais de 12% dos brasileiros possuem algum tipo de criptomoeda, o que representa um total de 26 milhões de pessoas com esses ativos financeiros em suas carteiras.

No ranking geral, o Brasil fica em 6º lugar como país com maior número de pessoas que investem em moedas digitais, colocando-o como uma das forças nesse mercado. Na América Latina, o país lidera com folga como aquele com maior interesse nesse tipo de ativo, e isso demonstra claramente que esse método de pagamento online está se tornando rapidamente um dos principais entre a população brasileira, e seguindo a tendência, esses números deverão ser maiores em pouco tempo, com o aumento das inovações tecnológicas em nosso dia a dia.

O Brasil experimentou um aumento nas stablecoins

Você já ouviu falar sobre as stablecoins? Nem todo mundo que conhece as criptomoedas sabe o que significa esse termo, mas para os brasileiros ele é importante, já que se tornaram predominantes no mercado nos últimos tempos. De maneira simples, podemos explicar as stablecoins como sendo um tipo especial de criptomoedas, que possuem uma volatilidade bem mais baixa e uma maior estabilidade, como seu próprio nome indica.

Na verdade, essas características, extremamente incomuns dentro do mercado das criptomoedas, é que tornam essas moedas virtuais tão especiais. Quem resolve investir nelas não precisa lidar com aquelas curvas de altas e baixas tão comuns nas criptomoedas tradicionais, e isso ajuda a explicar o porquê de muitos brasileiros optarem por elas.

Flexibilidade

O que faz as stablecoins serem tão menos voláteis é o fato dos seus valores estarem diretamente vinculados a outros tipos de ativos, caso de commodities como o ouro ou de outras moedas, como o dólar. Apenas para ter uma ideia da popularização das stablecoins no Brasil, mais da metade do total de operações realizadas com criptomoedas no país em 2024 teve o envolvimento desse tipo de moeda virtual especial. Houve uma enorme redução, por exemplo, no uso de Bitcoin, que já foi a criptomoeda dominante no mercado brasileiro. Assim, fica claro que os brasileiros não só estão buscando mais a flexibilidade das criptomoedas, mas também querem aproveitar da estabilidade que as moedas especiais oferecem para usá-las no dia a dia com menos riscos ao realizar transações pessoais ou comerciais.

O uso de criptomoedas por brasileiros nas apostas online

Quando falamos sobre a popularidade das criptomoedas no Brasil, não dá para deixar de comentar a respeito de como esse tipo de pagamento fez sucesso entre os jogadores do país para realizar depósitos e saques em casas de apostas e cassinos online ao longo dos últimos anos. E rapidamente esses ativos superaram outras formas de pagamento tradicionais nessas plataformas, como cartões de crédito e boletos bancários.

O problema é que com a última regulamentação das apostas online no Brasil, as criptomoedas passaram a ser proibidas e, portanto, tiveram que ser retiradas das plataformas no país como um método válido para depositar e sacar.

Com isso, as moedas virtuais, sejam elas tradicionais ou as especiais stablecoins, devem perder um pouco de força nesse sentido. Afinal, entre os métodos de pagamento disponíveis nas plataformas de apostas online, o Pix deve ser a escolha dos brasileiros que antes utilizavam as criptomoedas, já que é um meio também bastante seguro e com transações realizadas em poucos minutos.

As criptomoedas devem se tornar o método de pagamento online mais popular no Brasil no futuro

Por falar no Pix, por enquanto ele segue sendo o meio de pagamento online preferido dos brasileiros por vários fatores, como ser fácil de usar, ser aceito em qualquer lugar e já ter se tornado parte da cultura do Brasil. O uso do Pix tornou obsoleto, por exemplo, o dinheiro físico ou em espécie, sendo cada vez mais difícil ver pessoas pagando com essa opção pelo país.

Porém, se as criptomoedas continuarem com esse aumento exponencial em transações financeiras no país e com o advento dos sistemas tecnológicos, não vai demorar muito para que esse tipo de pagamento ultrapasse o Pix como método mais popular no Brasil. E os motivos são variados para acreditar nisso, como é o caso da descentralização das criptomoedas e da sua segurança forte.

Recentemente, os bancos digitais e operadoras de cartões de crédito passaram a ter obrigação de fornecer à Receita Federal todas as transações realizadas, como é o caso do Pix. Nesse sentido, não será uma surpresa se muitos brasileiros passarem a investir seu dinheiro em criptomoedas, visto que é uma forma de pagamento descentralizada e sobre a qual incide menos impostos em comparação ao Real ou Dólar.

Conclusão

No Brasil, as criptomoedas rapidamente se tornaram uma opção interessante de pagamento para uma boa parte da população, pois traz recursos como maior segurança e descentralização, ou seja, nenhum governo é responsável por elas.

Foi possível ver o crescimento do uso das criptomoedas no país em transações financeiras nos últimos cinco anos, o que deve aumentar à medida que mais estabelecimentos comerciais físicos e online comecem a aceitar essas moedas virtuais como meios de pagamento. Além disso, as stablecoins têm se destacado no mercado brasileiro e devem ser a maioria no Brasil em comparação às moedas virtuais tradicionais, como o Bitcoin.

Sobre o autor

Jorge Lima é um apaixonado pelo ramo de igaming e começou a ter o seu primeiro contato com cassinos ao trabalhar no atendimento ao cliente de uma empresa bastante renomada da área no Reino Unido. Ali, ele pode aprender bastante a respeito das necessidades que os jogadores possuem, visto que ele trabalhava diretamente solucionando o que os clientes solicitavam no cassino. Com isso, hoje ele orgulha-se de ser um dos redatores do CasinoTopsOnline, no qual pode compartilhar do conhecimento adquirido ao longo dos anos com várias dicas, alertando sobre os perigos dos jogos de azar e auxiliando na manutenção dos cassinos online como uma forma saudável de entretenimento. Suas avaliações sobre cassinos online são direcionadas a jogadores brasileiros e portugueses, garantindo uma boa ajuda a todos que estão aprendendo sobre esse grande universo.

