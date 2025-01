Ketlen Esquentadinha é a nova embaixadora da inclusão feminina nas artes marciais do AM

A lutadora amazonense de UFC, Ketlen Souza, também conhecida como Ketlen Esquentadinha, foi anunciada como a nova embaixadora da inclusão das mulheres nas artes marciais no Amazonas e do Curso de Defesa Pessoal Feminino. A iniciativa do Governo do Amazonas, busca incentivar a participação feminina no esporte e reforçar a importância da autodefesa.

“O esporte tem um papel fundamental na transformação social, e contar com uma atleta do calibre da Ketlen Esquentadinha como referência para outras mulheres é algo muito significativo. Ela representa não apenas a força e a determinação dentro do octógono, mas também a importância da inclusão e da igualdade no esporte”, destaca o secretário de Estado de Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Multicampeã, Ketlen carrega um retrospecto com vários títulos conquistados, como os Cinturões Mr. Cage, Rei da Selva, Star Combat, SFT e Invicta FC. A lutadora comenta sobre a importância deste contrato e como ele a ajudará futuramente.

“Queria agradecer ao governo do Amazonas por estar me ajudando nessa nova caminhada, trilhando junto comigo a realização de um sonho. Acredito que essa parceria vai estar me impulsionando profissionalmente, principalmente na minha vida financeira e na minha estabilidade mental, para que eu possa alcançar meus objetivos futuros”, comenta a atleta.

Próxima luta

Ketlen Esquentadinha volta aos octógonos no próximo dia 15 de fevereiro, para enfrentar a norte-americana Angela Hill, pelo UFC 102 Fight Night, nos Estados Unidos. Para o confronto, a lutadora segue uma rígida rotina de treinos de musculação e luta de segunda a sábado, durante todo o dia.

