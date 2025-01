Você viu esse homem? Ele é procurado por praticar roubo a ônibus em Manaus

As denúncias podem ser feitas pelos números (92) 98827-8814 e 3667-7543 do Nurcc, ou 181, da SSP-AM.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) solicita colaboração para identificar um homem suspeito por roubo a um transporte coletivo de Manaus.

De acordo com o delegado Charles Araújo, coordenador do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurcc), o crime ocorreu na noite do dia 9 de novembro de 2024 e foi registrado pela câmera de segurança do ônibus.

“O suspeito aparece nas imagens roubando os pertences dos passageiros. As informações sobre a sua identificação são cruciais para que possamos localizá-lo e efetuar a sua prisão”, disse o delegado.

Colaboração

A PC-AM solicita que quem souber a identificação do indivíduo, que repasse as informações para os números (92) 98827-8814 e 3667-7543, disque-denúncia do Nurcc, ou 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu a autoridade policial.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱