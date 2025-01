Castramóvel oferece 250 vagas para castração de cães e gatos na Zona Norte de Manaus

Tutores de cães e gatos do bairro Santa Etelvina e adjacências, na Zona Norte de Manaus, podem agendar procedimentos de esterilização gratuita no castramóvel da Prefeitura de Manaus nesta sexta-feira (31). A distribuição de senhas ocorre presencialmente, a partir das 8h, na feira municipal Padre Rogério Ruvoletto, na rua João Monte Fusco, próximo à Unidade de Saúde da Família (USF) Sálvio Belota.

Serão distribuídas 250 senhas para castração de cães e gatos, com limite de duas senhas por tutor. Para agendar, os interessados precisam apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Não é necessário levar o animal no momento do agendamento. As cirurgias serão realizadas entre os dias 3 e 7 de fevereiro, no mesmo local da marcação.

Rodrigo Araújo, gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Manaus, explica que a castração é uma das principais estratégias para controlar a esporotricose, doença causada por fungos que afeta animais e humanos.

“A castração é essencial para o controle reprodutivo dos felinos, principais transmissores da esporotricose. Estamos priorizando a zona Norte devido ao aumento de casos na região”, afirma Araújo.

Próximas ações e serviços adicionais

Após o Santa Etelvina, o castramóvel seguirá para o residencial Viver Melhor. Além da esterilização, o serviço oferece vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos a partir de três meses de idade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h.

A castração é indicada para cães e gatos a partir dos cinco meses de vida. O procedimento aumenta a expectativa de vida dos animais, previne cânceres de mama, útero e próstata, e reduz comportamentos como agressividade e fugas durante o cio.

“A castração também evita crias indesejadas, diminuindo o abandono de animais e o risco de disseminação de zoonoses”, reforça Rodrigo Araújo.

Como obter mais informações

Para dúvidas sobre agendamentos ou serviços, os tutores podem entrar em contato com o CCZ Manaus pelos números de WhatsApp (92) 98842-8359 ou 98842-8484. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

(*) Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱