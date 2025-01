Em 30 dias, Amazonas registra 344 casos de dengue e 5 de chikungunya 

As informações estão disponíveis no site da FVS-RCP, em: https: www.fvs.am.gov.br

No Amazonas, no período de 1º de janeiro até o dia 30 de janeiro, foram 1.259 notificados casos suspeitos de arboviroses, sendo confirmados, por critério laboratorial ou clínico-epidemiológicos 344 para dengue, 5 para chikungunya e nenhum caso confirmado para zika, febre Oropouche e febre de Mayaro. Os dados constam no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). O levantamento está disponível: https: www.fvs.am.gov.br .

O informe de arboviroses no Amazonas aponta que não foram registrados mortes por arboviroses em 2025. Na lista de municípios do Amazonas com maior quantidade de casos notificados para arboviroses de 1º de 30 de janeiro de 2025, estão: Manaus (284), Envira (173), Guajará (99), Ipixuna (92), Tefé (85), Jutaí (80), Manacapuru (66), Tabatinga (66), Benjamin Constant (65), Tonantins (53) e Humaitá (44).

Rede de Assistência Estadual

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) destaca que, em casos leves, deve se buscar atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBS), coordenadas pelas Secretarias Municipais de Saúde. São sinais de risco para dengue: alteração da pressão arterial, dor abdominal e sinais de hemorragia (derrame ocular e sangramento de gengiva). Em casos graves, a orientação é buscar atendimento em unidades de emergência. A SES conta com equipes capacitadas para prestar total assistência.

Prevenção

A melhor forma de evitar as arboviroses é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação de mosquitos transmissores das doenças.

Além dessas medidas, a prevenção contra a Febre Oropouche envolve, ainda, evitar adentrar em locais de mata e beira de rios (principalmente entre 9 e 16 horas), limpeza de quintais, evitando o acúmulo de matéria orgânica e, quando possível, recomenda-se o uso de repelentes. No Amazonas 12 cidades disponibilizam a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

