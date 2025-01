David Almeida assina ordens de serviço para construção de unidade de saúde e base do Samu

Na manhã desta quinta-feira (30), o prefeito David Almeida assinou duas ordens de serviço que representam um avanço significativo para a assistência à população: a construção de uma Unidade de Saúde da Família (USF) Porte 4, no conjunto Beija-Flor, bairro Flores, zona Centro-Sul, e a primeira base própria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) no bairro Aleixo, também na zona Centro-Sul.

Os novos empreendimentos fazem parte do compromisso da gestão municipal em fortalecer, tanto a atenção primária quanto os serviços de urgência e emergência, garantindo estrutura adequada para atendimento de qualidade aos manauaras.

Com estrutura moderna e equipe multiprofissional, a nova unidade de saúde atenderá moradores do conjunto Beija-Flor e comunidades vizinhas, como Parque das Nações, conjunto Santa Cruz, Parque das Laranjeiras e outros condomínios da região.

“Estamos aqui assinando mais uma ordem de serviço para a construção de uma UBS Porte 4, que vai ampliar a oferta de serviços de saúde básica para essa região. É mais um investimento da prefeitura na Atenção Primária, garantindo atendimento próximo e de qualidade para a população”, destacou o prefeito David Almeida.

A unidade contará com consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, vacinação, exames laboratoriais, dispensação de medicamentos e acompanhamento para pacientes com doenças crônicas, além de programas de prevenção em saúde.

O subsecretário de Gestão da Saúde da Semsa, Djalma Coelho, ressaltou que a construção dessa UBS representa um avanço significativo na ampliação da rede municipal. “Investir na atenção primária é essencial para garantir que a população receba atendimento preventivo e contínuo, evitando sobrecarga nos hospitais. Essa UBS será um ponto fundamental para a saúde da região”, afirmou.

Base Samu

Outro anúncio importante feito nesta manhã foi a assinatura da ordem de serviço para a construção da primeira base própria do Samu em Manaus. Até hoje, todas as bases do serviço na cidade funcionavam em espaços alugados ou adaptados. Agora, a nova unidade será projetada desde o início para atender todas as exigências do Ministério da Saúde, garantindo melhor estrutura para os profissionais e maior eficiência no atendimento de urgência e emergência.

O prédio será verticalizado, com quatro andares, e contará com um centro de regulação próprio do Samu, espaço administrativo, almoxarifado para insumos, além de um centro de capacitação e educação permanente em urgência e emergência.

“Essa será a primeira base do Samu planejada e construída para funcionar de forma otimizada, com médicos reguladores, atendentes, laboratório de capacitação e um sistema que garante a reposição imediata dos insumos necessários para as ambulâncias. Tudo será feito conforme as normas do Ministério da Saúde”, explicou o prefeito David Almeida.

A expectativa é que a construção seja concluída em até dois anos, tornando-se um marco na reestruturação do serviço de urgência e emergência da cidade.

