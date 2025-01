Rodrigo Bocardi é demitido da Globo após 25 anos

Segundo a emissora, a decisão foi tomada devido ao descumprimento de “normas éticas” do Jornalismo da Globo.

A Globo anunciou, na noite desta quinta-feira (30), a demissão do jornalista Rodrigo Bocardi, âncora do Bom Dia São Paulo. Segundo a emissora, a decisão foi tomada devido ao descumprimento de “normas éticas” do Jornalismo da Globo.

No comunicado, a emissora informou que, a partir desta sexta-feira (31), a jornalista Sabina Simonato assumirá interinamente a apresentação do Bom Dia São Paulo. Sabina também comandará o novo Bom Dia Sábado ao lado de Marcelo Pereira.

Bocardi estava na Globo desde 1999 e apresentava o Bom Dia São Paulo desde 2013. Antes, trabalhou na Band e na extinta TV Manchete. Até o momento, ele não se manifestou sobre o desligamento.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱