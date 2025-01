VÍDEO: Motorista da Uber dá voadora em idosa e é banido

Vítima teria sido agredida porque estava comendo um biscoito dentro do carro do motorista de aplicativo

O motorista de aplicativo que agrediu uma mulher idosa, de 68 anos, no momento em que ela chegava no prédio onde morada, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, foi banido pela Uber, na quarta-feira (29).

As imagens das câmeras de segurança mostram a moradora levando uma voadora nas costas e caindo no chão, já dentro do condomínio.

A empresa, em nota, lamentou o ocorrido e disse que considera inaceitável o uso de violência. A Uber anunciou que a conta do “motorista parceiro” foi banida assim que a empresa tomou conhecimento do episódio. Ele foi identificado pela Polícia Civil e será intimado.

Segundo a polícia, ela estaria voltando de uma consulta médica para avaliar um quadro de pneumonia. Ela teria sido agredida porque estava comendo um biscoito dentro do carro do motorista de aplicativo.

“A Uber lamenta o caso e considera inaceitável o uso de violência. A conta do motorista parceiro foi banida da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio. A Uber esclarece que todas as viagens são cobertas por um seguro e está à disposição das autoridades competentes para colaborar, nos termos da lei”, destacou a Uber.

A empresa ainda ressaltou que “conta com uma equipe especializada que está sempre à disposição para colaborar com as autoridades e um portal exclusivo para solicitação de dados no caso de investigações ou processos de persecução criminal, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para processar as demandas, tudo isso respeitando as leis de privacidade exigidas no país, em especial o Marco Civil da Internet”.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) como lesão corporal. A mulher fará exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) nesta sexta-feira (31).

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o “motorista foi identificado e será intimado a prestar depoimento. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos”.

(*) Com informações do Metrópoles

