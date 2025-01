Polícia prende mãe e avó de vítimas de arroz envenenado 

Mulher é suspeita de participar do crime

Maria dos Aflitos, mãe e avó das vítimas de arroz envenenado em Parnaíba (PI), foi presa temporariamente, nesta sexta-feira (31), suspeita de participação no crime. Ela é casada com Francisco de Assis Pereira da Costa, atualmente preso como principal suspeito do envenenamento coletivo.

Informações preliminares apontam que outros familiares também foram levados para a delegacia a fim de prestarem depoimento sobre o caso. De acordo com a Polícia Civil do Piauí, informações só serão divulgadas após a conclusão do inquérito.

Em 1º de janeiro de 2025, nove pessoas da mesma família foram hospitalizadas com sintomas de envenenamento após comerem arroz contaminado com uma substância tóxica semelhante a chumbinho.

Seis das vítimas morreram, e a morte de uma das pessoas internadas, Maria Jocilene da Silva, de 32 anos, ex-nora de Maria dos Aflitos, que teve alta e voltou a ser internada em 22 de janeiro, também é investigada.

No dia em que voltou a ser internada, Maria Jocilene estava visitando a casa onde o crime ocorreu, quando passou mal, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital, onde faleceu dois dias depois.

Vítimas

Das nove pessoas envenenadas, seis morreram. São elas: Manoel Leandro da Silva, de 18 anos; Igno Davi da Silva, de 1 ano e 8 meses; Lauane da Silva, de 3 anos; Francisca Maria da Silva, de 32; Maria Gabriela Silva, de 4; e Maria Jocilene, de 32.

A polícia investiga o crime como homicídio, ainda buscando entender a motivação e quem foi o responsável por colocar o veneno no arroz.

O envenenamento ocorreu após a família consumir um baião de dois, tradicional prato nordestino de arroz com feijão, preparado em 31 de dezembro.

Nove pessoas – incluindo o principal suspeito – ingeriram a comida envenenada com terbufós, um inseticida tóxico similar ao chumbinho.

