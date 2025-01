Homem mata amigo de infância a facadas após briga no AM

Daniel foi preso após matar amigo com facada no abdômen durante discussão em Barcelos. Ele responde a outros sete crimes

Daniel de Lima Reis, de 27 anos, foi preso na quinta-feira (30), pelo homicídio qualificado de Dielson Cordovil Monteiro, de 33 anos, em Barcelos, interior do Amazonas. O crime ocorreu após uma discussão no dia 18 de janeiro, quando Daniel desferiu uma facada no abdômen da vítima.

O suspeito responde a outras sete ações penais por crimes como roubo, furto e ameaça. Após a identificação do homicídio, a Justiça decretou sua prisão preventiva.

“Ele é considerado de extrema periculosidade em Barcelos. Após o crime, fugiu, mas conseguimos localizá-lo e efetuar a prisão”, explicou o delegado John Castilho, da 75ª DIP.

Detalhes do crime

Segundo Castilho, Daniel e Dielson consumiam bebidas alcoólicas com amigos na noite do crime. Na madrugada, uma discussão fútil começou quando Dielson pediu que Daniel deixasse sua casa.

“Daniel pegou uma faca e atacou Dielson de forma covarde, atingindo-o no abdômen. A vítima foi levada ao hospital, mas faleceu três dias depois. Ambos eram amigos desde a adolescência e inclusive já haviam morado juntos”, detalhou o delegado.

Daniel responderá por homicídio qualificado, passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱