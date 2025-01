PIM registra faturamento recorde de R$ 204 bilhões

O Polo Industrial de Manaus (PIM) encerrou 2024 com um resultado histórico. O faturamento totalizou R$ 204,39 bilhões, representando um crescimento de 16,24% em comparação com 2023.

Em dólares, o valor alcançou US$ 37,51 bilhões, com alta de 6,36%. Os números foram divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

As exportações do PIM totalizaram US$ 619.330 milhões ao longo de 2024, o que representa crescimento de 11,61% em relação ao ano anterior.

“Foi um ano histórico para a Zona Franca de Manaus, com um faturamento acima de R$ 200 bilhões e a manutenção de quase 130 mil postos de trabalho diretos nas nossas fábricas. Sem dúvidas, são resultados que ficarão para a história e deixam uma satisfação muito especial para a Suframa e para o governo federal”, celebra o superintendente Bosco Saraiva.

Mão de obra

No que diz respeito aos números de mão de obra, as fábricas do PIM registraram, ao final de dezembro, 127.798 trabalhadores empregados, entre efetivos, temporários e terceirizados.

A média mensal de empregos diretos do PIM em 2024 foi de 123.489 trabalhadores, representando crescimento de 8,87%.

Segmentos e produtos

Bens de Informática, Eletroeletrônicos e Duas Rodas foram os setores que mais contribuíram para o crescimento do PIM em 2024. Com crescimentos de 9,93%, 11,71% e 18,32% no faturamento, respectivamente.

Entre os principais produtos do PIM em 2024, pode-se destacar principalmente o desempenho das linhas de produção de televisores com tela de LCD e OLED, com aumente de 18,84%; motocicletas, motonetas e ciclomotos, com crescimento de 12,91%; telefones celulares, com aumento de 2,87%; condicionadores de ar do tipo split system, com aumento de 55,49%; condicionadores de ar de janela ou de parede de corpo único, com crescimento de 82,29%; monitores com tela de LCD para uso em informática, com aumento de 37,19%; e fornos micro-ondas, com aumento de 51,78%.

(*) Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱