Consumo de gás natural no Amazonas bate recorde anual com aumento de 4% na demanda

A demanda média de consumo de gás natural (GN) no estado, em 2024, foi de 5,4 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) – aumento de 4,89% em comparação com o ano anterior. Este foi o melhor desempenho anual já registrado. Os dados são da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), concessionária dos serviços públicos de distribuição e comercialização de gás natural.

“A Cigás tem atuado fortemente na expansão da rede de gasodutos. E com a ampliação do número de usuários beneficiados com o gás natural, estamos tendo uma crescente expansão do consumo deste combustível, que tem papel importante na transição energética tão essencial para o meio ambiente”, afirma o diretor-presidente da Companhia, Heraldo Câmara.

Na liderança do consumo, o segmento termelétrico apresentou variação positiva de 4,45%, atingindo em 2024 média diária de 4,5 milhões de m³/d de volume comercializado do combustível ante 4,3 milhões de m³/d em 2023.

O GN é a principal fonte de geração de energia elétrica no estado. Essa condição é comprovada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Dados da empresa apontam que, no Amazonas, o gás natural representou, até novembro do ano anterior, participação média de 83,59% da matriz de geração de energia elétrica do sistema interligado.

“Essa é uma comprovação da importância do gás natural para a matriz energética do Amazonas, lembrando que o combustível é fornecido pela Cigás diretamente para usinas termelétricas instaladas nos municípios de Anamã, Anori, Caapiranga, Coari, Codajás e em Manaus”, frisa o diretor técnico-comercial da Cigás, Clovis Correia.

Segundo segmento de maior consumo, as indústrias demandaram 189 mil metros cúbicos (média diária). Esse volume reflete aumento de 9,79% em relação ao ano anterior. São 79 indústrias contratadas de segmentos como duas rodas, químico e papel&papelão.

Essas empresas utilizam o gás natural em processos fabris, que abrangem desde o aquecimento de fornos e secadores até o uso como combustível no refeitório. Devido a essa diversidade de aplicabilidade, o gás natural tem se tornado aliado de relevância estratégica para a competitividade do setor produtivo.

Outros segmentos

A presença do gás natural tem sido reforçada em empreendimentos comerciais, o que alavancou o consumo do combustível neste segmento, totalizando média diária de 6,6 mil metros cúbicos. O desempenho significou acréscimo de 16,44% de volume comercializado frente ao período de janeiro a dezembro de 2023. Shoppings, hotéis, supermercados, academias, padarias, lavanderias, restaurantes e o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz são usuários abastecidos com o combustível nesse segmento.

Outro destaque ficou por conta do crescimento de 41% da demanda de gás natural no segmento residencial em 2024. Foram registrados 4,1 mil metros cúbicos (média diária) de volume comercializado de gás natural para usuários deste segmento.

Com uma rede de abastecimento de gás natural veicular (GNV) constituída por oito postos contratados, o volume médio comercializado neste segmento foi de 23,4 mil metros cúbicos por dia. A fim de incentivar a ampliação da frota de carros convertidos a GNV, o Governo do Estado, por meio da Cigás, continua na rua com a campanha “Faça a Conta. Use GNV” por meio da qual é concedido bônus de até R$ 4 mil por carro adaptado para gás natural veicular. Para saber mais sobre a campanha, é só acessar o regulamento no endereço eletrônico gnv.cigas-am.com.br .

Infraestrutura de rede

Em termos de extensão de rede, a infraestrutura construída pela Cigás já atinge 317 quilômetros. As instalações da rede de distribuição são construídas por meio do método não-destrutivo, moderna técnica de construção de infraestrutura subterrânea de gasodutos, que compreende a abertura de “janelas” no piso asfáltico, onde é feito um furo direcional com uma máquina do tipo perfuratriz, eliminando a necessidade de grandes escavações. O horário das obras é diferenciado, preferencialmente, das 22h às 5h da manhã, a fim de evitar impacto à mobilidade urbana da cidade.

