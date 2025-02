Brasileiro é preso ao tentar entrar na Índia com 170 cápsulas de cocaína ingeridas

Fernando foi interceptado após agentes notarem um comportamento 'inquieto' no aeroporto

Fernando Jeronimo dos Santos da Silva, de 22 anos, foi preso no aeroporto de Mumbai, na Índia, após traficar 1,65 kg de cocaína escondida em pelo menos 170 cápsulas ingeridas e escondidas em cavidades do corpo.

De acordo com informações do jornal indiano Hindustan Times, o brasileiro foi interceptado após agentes notarem um comportamento “inquieto” no aeroporto. Ao ser interrogado, ele confessou ter ingerido a droga, avaliada em cerca de 164,9 milhões de rúpias indianas, o equivalente a cerca de R$ 11,1 milhões.

A polícia então levou Fernando ao banheiro, onde ele começou a expelir a droga. No local, cerca de 26 cápsulas foram recuperadas, e testes comprovaram a presença da droga. O suspeito foi encaminhado ao hospital, onde de terça-feira até sábado, expeliu mais 144 cápsulas de cocaína.

O brasileiro foi preso pela Unidade de Inteligência Aérea do Departamento de Alfândega do aeroporto de Mumbai, e as investigações continuam para identificação de possíveis cúmplices.

(*) Com informações do O Globo

