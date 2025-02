VÍDEO: Homem é morto com mais de 15 tiros no Mutirão, em Manaus

O homem estava caminhando em via pública, quando foi abordado por criminosos armados

Um homem ainda não identificado foi perseguido e morto com 17 tiros, na rua 54, bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus, na tarde desta segunda-feira (3).

De acordo com informações preliminares, a vítima não era morador do local. O homem estava caminhando em via pública, quando foi abordado por criminosos armados, que efetuaram disparos de arma de fogo. Os suspeitos fugiram após a execução.

A vítima foi atingida com 17 tiros. A motivação do crime ainda é desconhecida. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

