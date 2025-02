Morre Ivan Guimarães, ex-dirigente do São Raimundo e da FAF

O ex-dirigente do São Raimundo e da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ivan Guimarães, morreu aos 67 anos nesta terça-feira (4), no Hospital Rio Negro, em Manaus. Ele enfrentava problemas de saúde desde o ano passado e faleceu devido à falência múltipla dos órgãos.

Trajetória no futebol amazonense

Ivan Guimarães iniciou sua carreira como radialista, com passagens pelas rádios Baré e Rio Mar. No entanto, foi no futebol que deixou uma marca significativa, principalmente como dirigente do São Raimundo no final dos anos 1990. Após sair do Nacional, uniu-se ao político Manoel do Carmo Chaves, conhecido como ‘Maneca’, e ao técnico Aderbal Lana para conduzir o Tufão da Colina a uma das fases mais vitoriosas de sua história.

De 1996 a 2007, o São Raimundo conquistou importantes títulos, incluindo o tricampeonato da Copa Norte, o pentacampeonato amazonense e um vice-campeonato da Série C do Campeonato Brasileiro. Além disso, garantiu participações na Série B do Brasileirão, consolidando-se como uma força do futebol regional.

Atuação na FAF e na ACLEA

Anos depois, Ivan Guimarães integrou a Federação Amazonense de Futebol (FAF) como diretor de competições. Além disso, o ex-dirigente assumiu a presidência da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Amazonas (ACLEA).

Legado e homenagens

O filho do ex-dirigente, Ivan Guimarães Júnior, é um dos árbitros da FAF e integra o quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Em Tempo presta condolências à família e aos amigos, reconhecendo a importante contribuição de Ivan Guimarães para o esporte e a comunicação no Amazonas.

