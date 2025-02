Bloco das Piranhas deve arrastar 40 mil foliões para o Sambódromo de Manaus 

Em Manaus, o Bloco das Piranhas – maior bloco de fantasias da cidade – vai acontecer no dia 2 de março, no Sambódromo, a partir das 16h. A expectativa é que 40 mil foliões participem da programação.

A entrada para a festa será gratuita e o folião poderá levar 1 quilo de alimento não perecível. Itens que serão doados a instituições de caridade.

O evento promete agradar a todos os gostos musicais. Serão 11 atrações no palco principal. Artistas como Uendel Pinheiro, DJ Evandro Junior, Vanessa Auzier, Bateria Show Besouros Alados do Parque 10, Bandas Vai Garotão, Impakto, Marrakesh, DJ Layla Abreu e DJ Luciano Matheus.

A estrutura do palco será produzida pela EcoArt, com LED, telões e uma iluminação de alta qualidade.

A edição de 2025 promete manter a essência do bloco, que começou de maneira simples em 1981, quando um grupo de amigos do bairro Parque Dez de Novembro decidiu criar a festa com o objetivo de se divertir sem grandes pretensões. Desde então, o evento cresceu e se consolidou como um dos maiores e mais aguardados blocos de Carnaval de Manaus.

Entrada solidária e área VIP

Além da irreverência e da folia, o Bloco das Piranhas de 2025 será marcado pelo compromisso social. A entrada para o evento será gratuita, bastando a doação de 1kg de alimento não perecível. Para quem busca mais conforto na hora de curtir a festa, o Bloco das Piranhas contará com um espaço VIP, com open bar de cerveja, caipirinha, água e refrigerante, além de lounge com mesas, cadeiras, sofás e ativações exclusivas.

Acessibilidade

Para garantir maior conforto e acessibilidade, o evento contará com um espaço coberto exclusivo para pessoas com deficiência e para o público da terceira idade.

Segurança e estrutura de apoio

A segurança é prioridade para os organizadores. O Bloco das Piranhas contará com a presença de policiais militares, segurança particular, distribuídos nos perímetros internos e externos do Sambódromo. Além disso, um posto médico será instalado no local, com ambulâncias e equipe especializada.

O trânsito ao redor do evento também estará organizado, com apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), garantindo fluidez para foliões e moradores da área.

