Nota Fiscal Amazonense: sorteio com prêmios de até 20 mil será no dia 12 de fevereiro

Manaus (AM) – O primeiro sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense de 2025 será no dia 12 de fevereiro. Mais de 311 mil pessoas concorrem aos prêmios que variam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil para os consumidores cadastrados e de R$ 2 mil a R$ 8 mil para as entidades sociais indicadas pelos ganhadores.

Prêmios

No total, haverã R$ 105 mil em prêmios no sorteio. O evento será transmitido ao vivo pela TV e Rádio do Sistema Encontro das Águas (Canal 2.1 e FM 97,7), às 12h30.

Para concorrer aos sorteios, o consumidor deve se cadastrar no portal nfamazonense.sefaz.am.gov.br e incluir o CPF na Nota Fiscal (NFC-e ou NF-e) ao realizar suas compras.

Nota fiscal amazonense

Mais de 560 mil CPFs estão cadastrados na Campanha que, além dos sorteios mensais, tem sorteios diários e especiais (anuais). Os sorteios diários tem prêmios instantâneos de R$ 200 até R$ 1 mil e os especiais com premiações que vão de R$10 mil até 50 mil reais.

Importante manter os dados atualizados

Aos cadastrados na Campanha Nota Fiscal Amazonense é fundamental manter dados atualizados para aproveitar benefícios e garantir participação. Com informações atualizadas, evita-se contratempos no recebimento de prêmios.

Ao acessar a conta, disponível no site da Campanha (www.nfamazonense.am.gov.br), o usuário tem diversos recursos à disposição, que facilitam sua experiência como cidadão participante.

Na conta pode-se consultar todas as notas fiscais eletrônicas emitidas com o CPF cadastrado, de forma rápida e prática, e acompanhar os bilhetes eletrônicos gerados automaticamente, com os quais concorrerá aos prêmios. Além de conferir os prêmios já conquistados, se for o caso, e as orientações para recebê-los.

Manter as informações sempre corretas e atualizadas é essencial para garantir o recebimento dos prêmios sem atrasos, com acesso aos bilhetes de forma precisa e garantia de que o contato da campanha seja eficiente, caso necessário.

A Campanha, promovida pelo Governo do Amazonas, gerenciada pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), ocorre por meio do Núcleo de Educação Fiscal.

