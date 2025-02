Procurado por roubo é preso trabalhando como ‘flanelinha’ na Arena da Amazônia

A prisão do suspeito que estava foragido desde outubro de 2024, foi efetuada no entorno da Arena da Amazônia.

Um homem de 27 anos, que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, foi preso, neste domingo (9), no momento em que atuava como “flanelinha”, durante um evento nas proximidades da Arena da Amazônia.

As equipes da PMAM e da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) estavam em operação em todo o quadrilátero, onde estavam sendo realizados eventos simultâneos. Durante a ação, por volta das 21h, as equipes de inteligência identificaram José Mateus Almeida da Silva, 27 anos.

O suspeito foi localizado, enquanto atuava como “flanelinha”, na avenida Loris Cordovil. Durante a verificação, foi constatado que o homem estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

“Fizemos o reforço do policiamento no entorno da Arena da Amazônia, em virtude de um evento que estava acontecendo e também pelas demandas que já vimos recebendo em relação a cobranças abusivas de estacionamento nas vias públicas. Prendemos um cidadão com um mandado de prisão em aberto por roubo e que ali se fazia passar por flanelinha. Esse é o belíssimo trabalho do Sistema de Segurança para levar cada vez mais tranquilidade para a população”, destacou o secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida.

O suspeito foi preso pelas equipes da Força Tática e encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos do cumprimento do mandado de prisão.

Reforço no policiamento

Durante o domingo (09/02), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) de forma conjunta com as polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM) reforçaram o policiamento em todo o perímetro no entorno das Arenas da Amazônia e Amadeu Teixeira, Centro de Convenções, o “Sambódromo”, e Vasco Vasques para fortalecer o policiamento local e atuar no combate aos crimes de roubo, furto e extorsão, homicídios, entre outros.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱