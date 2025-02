VÍDEO: Funcionários tentam pular de janelas para escapar de incêndio em fábrica

Cerca de 90 bombeiros, com apoio de 30 viaturas, atuam no combate às chamas.

Um incêndio atingiu uma fábrica que confecciona fantasias de carnaval e uniformes, na manhã desta quarta-feira (12), na Rua Roberto Silva, em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Muita fumaça, preta e tóxica, pode ser vista no local.

Um vídeo mostra funcionários na janela do galpão, onde funciona a Maximus Confecções, aguardando resgate. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas – incluindo duas em estado grave. Elas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, onde recebem atendimento médico.

Cerca de 90 bombeiros, com apoio de 30 viaturas, atuam no combate às chamas. Até o momento, segundo a corporação, 17 pessoas foram resgatadas do prédio.

As escolas de samba Império Serrano e Unidos da Ponte, que desfilam na Série Ouro do Carnaval do Rio, informaram que toda a produção das fantasias do carnaval 2025 das agremiações estava na fábrica. A Maximus Confecções também confeccionava fantasias de outras escolas da Série Ouro e da Intendente Magalhães.

A LigaRJ, entidade responsável pela organização e promoção da Série Ouro – divisão de acesso do Carnaval carioca –, afirmou que o incêndio “atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização”. Uma Assembleia Geral Extraordinária será convocada, com os presidentes das agremiações, para avaliar os estragos e definir o que pode ser feito.

*Com informações SBT News

