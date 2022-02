Prefeitura de Itamarati reabre inscrições para concurso com 138 vagas

As inscrições já estão disponíveis e podem ser feitas até o dia 10 de março no site do Instituto Abaré-Eté, organizador do certame.

Itamarati (AM) – A Prefeitura de Itamarati, no interior do Amazonas, reabriu as inscrições para o concurso público com um total de 138 vagas disponíveis para pessoas com formação escolar em nível fundamental, médio e superior.

De acordo com o edital, as vagas são para mais de 50 diferentes cargos e atendem a necessidades da administração municipal em diversas áreas, como educação, serviço social e saúde.

As remunerações variam de R$ 1 mil a R$ 10 mil, com regime de trabalho semanal de 30 a 40 horas.

Agente Comunitário de Saúde (3),

Agente de Endemias (3),

Agente de Serviços Sociais (2),

Artífice (1),

Assistente da Procuradoria (1),

Assistente Social (1);

Auxiliar Administrativo (6);

Auxiliar de Convés (2);

Auxiliar de Patologia Clinica (1);

Auxiliar de Serviços Gerais (30);

Auxiliar de Triagem (1);

Auxiliar Fluvial de Maquinas (2);

Bombeiro Hidráulico (1);

Carpinteiro (1);

Cirurgião Dentista (2);

Contramestre Fluvial (2);

Coveiro (1);

Cozinheiro (4);

Enfermeiro (2);

Entrevistador (1);

Farmacêutico (1);

Fiscal de Rendas e Tributos (1);

Fisioterapeuta (1);

Médico Clinico Geral (2);

Merendeiro – Zona Rural E Urbana (5);

Microscopista (1);

Monitor de Entretenimento (1);

Motorista de Autos Cnh B/C (2);

Nutricionista (2);

Pedagogo (1);

Pedreiro (1);

Professor de Geografia (1);

Professor Auxiliar (1);

Professor de 1º ao 5º ano (10);

Professor de Ciências (1);

Professor de Educação Especial (1);

Professor de Educação Física (1);

Professor de Educação Infantil (10);

Professor de Historia (1);

Professor de Matemática (2);

Professor de Português (2);

Psicólogo (2);

Técnico Administrativo (3);

Técnico de Edificações E Obras (2);

Técnico de Enfermagem (4);

Técnico em Eletrotécnica (1);

Técnico em Higiene Bucal (1);

Técnico em Nutrição (1);

Técnico em Patologia Clinica (2);

Técnico em Secretariado (1);

Tecnólogo em Gestão Ambiental (1)

e Vigia (4).

