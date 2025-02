Três crianças morrem ao comer pão envenenado preparado para matar cães de rua

Três meninas morreram envenenadas ao comer um pão que estava exposto nas ruas da cidade de El Boja, em Chiapas, no México. Ele foi colocado intencionalmente para controlar a população de cães abandonados nas ruas, mas foi encontrado pelo trio, que brincava na região.

As crianças tinham 6 anos, 8 anos e 10 anos e eram originárias da comunidade de Chenalhó também em Chiapas. Elas encontraram o pão durante sua estadia na cidade de El Bosque, segundo relatos da mídia mexicana nesta quinta-feira (13).

De acordo com moradores, entre 11h e 12h desta quarta-feira, pessoas não identificadas espalharam pão com veneno em diferentes pontos da comunidade. Presume-se que esta ação tenha sido autorizada pelas autoridades locais para reduzir a população de cães de rua.

No dia seguinte, as três meninas pegaram alguns desses pães, sem saber do perigo que representavam, e os comeram.

Após retornarem para casa, as meninas começaram a apresentar sinais de desconforto na noite de quarta-feira, 12 de fevereiro .

Embora os parentes tenham agido imediatamente, as meninas morreram na manhã seguinte.

Moradores dizem que autoridades locais ordenaram o uso de veneno em alimentos para reduzir o número de cães abandonados, sem prever o resultado fatal que isso poderia causar. Entretanto as autoridades não confirmaram a denúncia da população, mas informaram que iniciaram investigações para determinar a responsabilidade civil e criminal nesta tragédia que deixou uma comunidade inteira de luto.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Polícia investiga possível envenenamento que matou duas crianças em Salvador

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱