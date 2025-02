Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (17), pelo crime de violência doméstica praticada contra sua ex-companheira, também de 19 anos. A prisão foi realizada no bairro Independência, em Santo Antônio do Içá, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Ubiratan Farias, da 53ª DIP, as diligências tiveram início após a vítima comparecer à unidade policial para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) contra o autor, relatando os crimes dos quais havia sido vítima.

“Em seu relato, a jovem contou que o homem estava sob efeito de bebidas alcoólicas e começou a agredi-la com socos e tapas, aparentemente sem qualquer motivo. De forma imediata, nossa equipe, juntamente com uma equipe da PMAM, dirigiu-se até a residência do casal e efetuou sua prisão em flagrante”, contou o delegado.

Procedimento

O homem foi conduzido à sede da 53ª DIP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

