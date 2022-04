Amazonas recebe comitiva da embaixada do Vietnã 

O grupo de representantes do governo do Vietnã faz parte da delegação de embaixadores

Manaus (AM)- O Governo do Amazonas recebeu nesta quarta-feira (27), a visita da embaixadora do Vietnã, Pham Thi Kim Hoa que, junto a uma comitiva, veio conhecer o Amazonas para estreitar laços comerciais.

O grupo de representantes do governo do Vietnã faz parte da delegação de embaixadores que compõem a Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), que está em visitas pelo Brasil.

A comitiva foi recebida pelo titular da Sedecti, Angelus Figueira, que estava acompanhado de sua equipe técnica. Durante a visita, Figueira destacou a coragem e a resiliência do governo vietnamita na recuperação histórica de sua economia.

“O Governo do Amazonas agradece a visita e temos a honra de abrir as portas para futuras parcerias com o Vietnã. Temos muito interesse em estreitar relações comerciais com esse país, que tem uma história muito interessante na economia, principalmente, em termos de agricultura, piscicultura e mineração. O Amazonas tem muitas oportunidades em vários setores e podemos ser parceiros em negócios com o Vietnã”, frisou o secretário.

Na conversa com a representante do país asiático, Angelus Figueira salientou a importância do turismo amazonense.

“Nós aqui no Amazonas temos um turismo maravilhoso e lugares belíssimos e, por isso, faço o convite para a comitiva e peço que seja estendido a todos os cidadãos vietnamitas para que venham nos visitar e conhecer o nosso turismo”, sinalizou.

Segundo a embaixadora Pham Thi Kim Hoa, as relações comerciais entre Brasil e Vietnã são positivas e a Balança Comercial alcançou números significativos em 2021.

“Espero que uma cooperação comercial seja feita brevemente com o Estado. Seria bom promover o turismo porque muitos vietnamitas virão conhecer o Amazonas”, declarou Hoa.

A embaixadora também fez o convite para os representantes do Governo do Amazonas para uma visita até a embaixada do Vietnã em Brasília.

Case de sucesso

O Vietnã é um país localizado no sudeste da Ásia e vem recebendo destaque em sua recuperação econômica nos últimos 20 anos, quando saiu de um PIB per capita de U$ 200 em 2000, para U$ 2.400 em 2017.

As autoridades do Vietnã reafirmaram o compromisso com a modernização e, nos últimos anos, depois que o país foi quase completamente arrasado pela guerra, conseguiu se recuperar e expandir seus setores mais importantes: a agricultura, a indústria e a mineração.

