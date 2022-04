Pontos de paradas de ônibus são revitalizados em Manaus

Manaus (AM) – Os trabalhos de melhoria dos pontos de ônibus da cidade avançam e, apenas em abril já foram realizadas 20 ações de revitalização nos locais de embarque e desembarque de passageiros em Manaus.

As atividades são promovidas pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), e atendem usuários de transporte em diversas áreas da cidade.

Segundo o vice-presidente de Transporte do IMMU, Alexandre Frederico, esses benefícios chegam para dar a população as condições mínimas e justas para o usuário.

“O prefeito David Almeida nos orienta a prezar sempre pelo respeito ao cidadão que paga seus impostos e merece um serviço de qualidade. Nossas equipes estão atuando na revitalização e implantação das paradas para eliminar estes pontos que estão em péssimas condições, dando ao usuário do transporte, espaços mais adequados”, disse Alexandre.

Foram beneficiados bairros como Compensa, na zona Oeste de Manaus, que recebeu a instalação de cinco placas de paradas de ônibus.

No conjunto habitacional Viver Melhor 2, zona Norte da capital, o IMMU revitalizou, totalmente, um abrigo de ônibus para oferecer mais conforto aos usuários de transporte coletivo.

Na avenida UTM 2, no Jardim Mauá, o IMMU instalou oito placas com indicativo de locais de paradas.

Na avenida Silves, zona Sul da cidade, o Instituto realizou a substituição de mais cinco placas de paradas de ônibus.

Outro local beneficiado foi a rua Visconde de Sinimbu, no bairro Flores, zona Centro-Sul, onde uma placa foi substituída à pedido da comunidade.

As atividades continuam no decorrer do ano e já há um planejamento para revitalização e implantação de placas em abrigos em todas as zonas da capital.

A atuação do IMMU em relação aos pontos de ônibus ocorre por meio de demandas ou necessidades verificadas pelo órgão e são realizadas após suporte técnico de engenheiros que avaliam os locais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Após tiroteio, viatura do IMMU é roubada por criminosos em Manaus

Acidente de trânsito deixa avenida congestionada em Manaus

Ponta Negra recebe visita técnica para Movimento Cultural do Trabalhador