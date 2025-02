Whindersson Nunes é internado em clínica psiquiátrica em São Paulo

O influenciador e humorista Whindersson Nunes está internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (20) pela Non Stop Produções Artísticas, empresa responsável pelo gerenciamento de sua carreira.

Motivo da internação

Segundo a empresa, Whindersson se internou voluntariamente na última semana para cuidar de sua saúde mental .

na última semana para cuidar de sua . A decisão foi tomada com acompanhamento médico, visando o tratamento adequado para seu bem-estar.

Comunicado oficial

Em nota, a Non Stop destacou que o humorista está “bem e feliz” com sua evolução. O texto diz:

“Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento.”

Respeito à privacidade

A empresa pediu respeito e privacidade para o humorista durante este período de tratamento, reforçando que a internação foi uma decisão proativa para garantir seu bem-estar.

Leia mais:

Whindersson Nunes nega que fez“macumba” para Vitão

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱