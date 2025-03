Acompanhante de luxo é condenado por extorsão de jornalista amazonense

O acompanhante de luxo Diego Ramos de Carvalho foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão em regime semiaberto pelos crimes de extorsão, sequestro e lesão corporal grave contra o jornalista Izaías Godinho, de 28 anos. A decisão foi proferida pela 8ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF), que também determinou o pagamento de custas processuais e multa por parte do condenado.

O crime ocorreu em maio de 2024, em Brasília, após um encontro marcado por aplicativo de relacionamento. Segundo as investigações, Diego trancou o jornalista dentro do apartamento e exigiu a quantia de R$ 500 sob ameaça de agressão. Desesperado, Izaías tentou escapar pela varanda, mas acabou caindo do quarto andar, sofrendo fraturas graves nos tornozelos, fêmur e quadril.

Durante o julgamento, a defesa de Diego alegou que o jornalista teria se jogado devido a problemas de saúde mental, mas a Justiça rejeitou essa versão. A palavra da vítima foi considerada coerente e compatível com as provas reunidas no processo.

Conforme os autos, a atitude violenta e a tentativa de extorsão do condenado foram elementos cruciais para a decisão judicial.

“Em razão da grave ameaça, a vítima se desesperou e tentou sair pela varanda do apartamento porque a porta estava trancada, com fechadura de senha, estando caracterizado o crime previsto no art. 158, § 3º, primeira parte, do Código Penal. A propósito: ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida’ (Súmula n. 96 do STJ)”, diz a decisão.

“Ante o exposto, condeno o acusado Diego Ramos de Carvalho, qualificado nos autos, como incurso no art. 158, § 3º, primeira parte, do Código Penal, e aplico-lhe as penas de 06 anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 10 dias-multa, à razão unitária mínima. Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, competindo ao Juízo da Execução Penal analisar eventual pedido de isenção”, determina o magistrado na sentença.

Jornalista expõe dificuldades após o crime

Em dezembro de 2024, Izaías Godinho decidiu compartilhar sua versão sobre o crime que abalou sua saúde e sua trajetória profissional. Em maio deste de 2024, Izaías sofreu uma queda de 12 metros de altura, do quarto andar de um prédio, ao tentar escapar de um homem que o havia extorquido e ameaçado após um encontro.

Na época, Izaías trabalhava como repórter na CNN Brasil e estava em horário de intervalo quando foi abordado por um homem com quem havia iniciado uma conversa por um aplicativo de relacionamento. O encontro, que parecia ser consensual, rapidamente se transformou em um pesadelo quando o homem exigiu R$ 500 e ameaçou agredi-lo. Em pânico, Izaías tentou escapar pela janela, mas acabou caindo e fraturando vários ossos.

Após o acidente, o jornalista recebeu apoio da CNN, mas foi dispensado da emissora quando seu laudo médico permitiu o retorno ao trabalho, visto que foi necessário contratar outro profissional para cobrir sua ausência. Izaías revela que a forma como o caso foi divulgado pela mídia afetou negativamente sua reputação profissional.

