Em Manaus, seletiva de Jiu-Jitsu reúne 1.600 atletas para o Campeonato Brasileiro

O ginásio Ninimberg Guerra, no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus, recebeu 1.600 atletas durante a seletiva amazonense de Jiu-Jitsu para o Campeonato Brasileiro 2025. O evento, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), ocorreu no sábado, 8/3, e domingo, 9/3, e contou com a presença do prefeito David Almeida, que destacou o incentivo ao esporte como prioridade de sua gestão.

A competição reuniu lutadores das categorias Juvenil, Adulto e Master no primeiro dia, enquanto atletas de 10 a 15 anos competiram no segundo dia. Ao final, cem atletas serão selecionados para receber passagem e ajuda de custo para representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro, que será realizado em São Paulo.

“Essa seletiva é uma grande oportunidade para nossos talentos brilharem no cenário nacional. A Prefeitura de Manaus está comprometida em oferecer condições para que nossos atletas possam competir em alto nível”, afirmou David Almeida.

O diretor-presidente da FME, Joel Silva, reforçou a importância do investimento no esporte como ferramenta de transformação social. “Acreditamos no potencial da nossa juventude e no poder do esporte para mudar vidas. Esses 1.600 atletas representam o futuro do Jiu-Jitsu no Amazonas”, disse.

O evento também emocionou familiares e atletas. Elisângela Rodrigues, mãe do jovem Gabriel Rodrigues, de 14 anos, destacou a importância do apoio da prefeitura. “Esse incentivo é essencial para nós, que não teríamos condições de arcar com as despesas. Ver meu filho representando Manaus seria um sonho realizado”, afirmou.

O jovem Luiz Miguel Ferreira, de 12 anos, compartilhou a mesma emoção. “É uma honra poder lutar por essa vaga e representar o Amazonas. A prefeitura está nos ajudando a realizar nossos sonhos”, disse.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com o desenvolvimento esportivo e a formação de novos talentos, garantindo que atletas locais tenham oportunidades de competir em nível nacional.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱