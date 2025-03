Após acidentes com balsas, Marinha alerta comandantes sobre navegação no Rio Madeira

Após vários acidentes envolvendo embarcações, a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval, emitiu um comunicado nesta segunda-feira (10) reforçando a importância de medidas de segurança durante a navegação no Rio Madeira, que conecta os Estados do Amazonas e Rondônia.

Atenção redobrada em áreas críticas

A Marinha orienta os comandantes de embarcações a manterem atenção especial em trechos próximos a estruturas portuárias e áreas habitáveis, como comunidades ribeirinhas e flutuantes. Condutas como desvios de rota e altas velocidades aumentam os riscos de acidentes, como os ocorridos recentemente em Borba-AM e Humaitá-AM.

Tripulação de Segurança é obrigatória

O comunicado destaca a necessidade de garantir a Tripulação de Segurança em todas as embarcações, conforme previsto na NORMAM202/DPC. A Marinha, como Autoridade Marítima, fiscaliza o cumprimento das normas para evitar acidentes, proteger vidas e prevenir a poluição hídrica.

Respeito às comunidades ribeirinhas

A navegação na Amazônia exige cuidado extra devido à presença de habitações ribeirinhas e flutuantes. A Marinha reforça a importância de respeitar essas comunidades e adotar práticas seguras para evitar incidentes.

Canais de comunicação

Em caso de dúvidas, navegantes podem entrar em contato com o Comando do 9º Distrito Naval, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental ou a Capitania Fluvial de Porto Velho.

