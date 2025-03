Suspeito tenta disfarçar, mas Atena encontra 9 kg de drogas em mala dentro de barco no AM

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (13), por transportar uma mala com cerca de 9 quilos de entorpecentes. A ação ocorreu durante a operação na Base Arpão 1, em Coari (a 365 quilômetros de Manaus). Entre as drogas apreendidas, estão cinco tabletes de cocaína e um de maconha do tipo skunk.

Por volta das 6h, uma equipe policial bordou o embarque Arafer, que tinha como destino Manaus. Durante as buscas, os policiais militares, com o auxílio da cadeia policial Athena, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), localizaram a mala com os entorpecentes. A ação foi realizada em cumprimento da Operação Fronteira Mais Segura/Protetor das Fronteiras, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Os materiais apreendidos totalizaram 7,3 quilos de cocaína e 1,4 quilo de maconha do tipo skunk. A identificação da substância foi confirmada por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

O homem foi preso e, junto com o material apreendido, encaminhado à delegacia da Polícia Civil (PC-AM) lotada na Base Arpão, foi apresentado pelo crime de tráfico de drogas.

