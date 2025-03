Foragida do 8 de janeiro é presa ao tentar entrar nos EUA

A moradora de Balneário Camboriú, Cristiane da Silva, de 33 anos, foragida por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, foi detida ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos.

Ela foi barrada em El Paso, na fronteira sudoeste do Texas com o México, e agora aguarda extradição para o Brasil. Ela estava com duas mulheres também condenadas por participação no atentado em Brasília.

As prisões ocorreram em 21 de janeiro, um dia depois da posse de Donald Trump. Segundo o UOL, o objetivo das foragidas era conseguir refúgio político nos EUA com o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando perseguição política. Cristiane foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a um ano de prisão por associação criminosa e incitação ao crime,

Há, inclusive, um mandado de prisão expedido contra ela no Brasil.

Defesa

A defesa da moradora de Balneário Camboriú alega que a mulher não teve participação nos atos antidemocráticos. Diz que a Cristiane foi apenas passear em Brasília e pagou R$ 500 de passagens para pegar uma carona com militantes. A mulher teria fugido para Buenos Aires no ano passado e, lá, teria se juntado a outros manifestantes. Da capital argentina, eles fugiram para os EUA passando por Peru, Colômbia e pela América Central até chegar ao México.

Cristiane e as outras duas mulheres estão na detenção da Polícia de Imigração e Alfândega, no Texas. A defesa informou ao UOL que estão sendo tomadas medidas para resolver a situação dela nos EUA.

(*) Com informações do NSC Total

