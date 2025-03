Corpo de mulher é encontrado boiando no Rio Negro

O corpo de uma mulher foi encontrado boiando sem roupas nas águas do Rio Negro, próximo à praia de Ponta Pelada, na tarde de terça-feira (25), no município de Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas. A vítima foi identificada como Rosana Dias Souza.

Pescadores que navegavam pela região avistaram o corpo e acionaram a Defesa Civil, que realizou o resgate.

O corpo foi encaminhado ao necrotério do hospital da cidade para os procedimentos necessários antes de ser entregue à família. As causas da morte ainda são desconhecidas, e a polícia iniciou uma investigação para esclarecer o caso.

Qualquer informação que possa contribuir com as apurações deve ser repassada às autoridades.

Leia mais:

