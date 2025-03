Base Fluvial Arpão 3 inicia operações para combater crimes no Rio Solimões

As abordagens foram realizadas de imediato à chegada nas proximidades de Coari Base flutuante, entregue pelo governador Wilson Lima, reforça combate ao tráfico de drogas e crimes ambientais no Amazonas.

A Base Fluvial Arpão 3 entrou em atividade, na noite de quinta-feira (27), nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A unidade flutuante foi entregue pelo governador Wilson Lima, na segunda-feira (24), e vai fortalecer o combate à criminalidade, principalmente o tráfico de drogas e crimes ambientais, praticados no rio Solimões.

A embarcação saiu de Manaus, na madrugada de quarta-feira (26/03) e chegou a Coari no início da tarde de quinta-feira (27). A unidade fica localizada nas proximidades do município e, logo após a chegada, já entrou em atividade.

Todas as embarcações de pequeno, médio e grande portes são abordadas, diuturnamente, pelas equipes da Polícia Militar (PMAM) e Força Nacional (FN), que integram a unidade. O trabalho conta, ainda, com a Polícia Civil (PC-AM), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o Corpo de Bombeiros (CBMAM).

Ao todo, o Amazonas conta com cinco Bases Fluviais, a Arpão 1, 2, e 3, Tiradentes e a Paulo Pinto Nery, que entre os anos de 2020 a 2024, causaram mais de R$ 500 milhões em danos ao crime.

