IMAGENS FORTES: Criança sofre descarga elétrica ao brincar perto de fiação

Uma menina de sete anos sofreu uma descarga elétrica após encostar em uma fiação elétrica próxima à sacada de uma casa em Cametá, no nordeste do Pará.

O incidente ocorreu na sexta-feira (29) e foi registrado por câmeras de segurança, rapidamente se espalhando pelas redes sociais.

De acordo com a família, a criança brincava com um objeto semelhante a uma vareta no andar superior da residência quando se aproximou da sacada e tocou na fiação elétrica. O impacto da descarga foi imediato, jogando a menina ao chão.

Ao perceberem o ocorrido, os familiares correram para socorrer a criança, que foi levada para atendimento médico. Ela sofreu ferimentos leves nas mãos e pernas e foi liberada após os primeiros socorros.

