Detento aproveita brecha e foge após limpeza de presídio

O detento Vinícius da Silva Madeira, de 27 anos, fugiu do Presídio de Passos (MG) ao aproveitar do momento de retirar o lixo da unidade prisional. A fuga ocorreu na noite de quinta-feira (3).

Segundo a Secretaria e Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Vinícius tinha autorização para realizar trabalhos internos na prisão. Ao realizar a retirada do lixo, conseguiu acesso à rua e não foi mais visto.

O detento estava na unidade desde o dia 13 de dezembro de 2024. Além disso, possui passagem pelo sistema prisional desde 2017.

Buscas

A Sejusp informou que a direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias da fuga e possíveis responsabilidades. O órgão ainda divulgou imagens de Vinícius para auxiliar nas buscas do foragido.

A polícia pede que quem tiver informações acione o disque denúncia pelo telefone 181. A ligação é anônima e gratuita.

(*) Com informações da CNN Brasil

