Banda Carrapicho retorna com novo vocalista e nova fase

A Banda Carrapicho está de volta, com uma formação renovada. Quatro anos após a morte do vocalista Zezinho Corrêa, o grupo retoma as atividades e inicia uma nova fase. A principal novidade é o novo vocalista, Adriano Pantoja, que assume o desafio de dar continuidade ao legado deixado por Corrêa.

Outros músicos também se somam à nova formação: Carlinhos Santarém (teclado), Fernando Gean (bateria), Domlean (guitarra), Dudu (charango) e Wilson (baixo). A estreia da nova fase já tem data marcada: será no dia 19 de julho, no Mercado de Origem da Amazônia, localizado no complexo histórico Booth Line, na rua Tamandaré, 22, Centro de Manaus.

Música inédita marca nova fase

Para marcar o retorno, o grupo lançou a música inédita “Carrapicho Voltou à Lenda”, disponível nas plataformas digitais. O público pode fazer o pré-save através do link: https://lnk.dmsmusic.co/carrapicho_carrapichovoltoulenda

“Estamos muito felizes em fazer parte desse projeto, e a nossa expectativa é a melhor possível com relação ao público e fãs do Carrapicho. Queremos que as pessoas voltem a dançar e a sentir a mesma alegria de antes ao ouvirem as músicas da banda. Não vamos fugir das inspirações, sabemos que só existiu um Zezinho Corrêa, e para nós é uma grande responsabilidade e honra levar esse legado adiante”, destacou o produtor Tonny Farias.

A trajetória do Carrapicho

Fundada em 1980 por Zezinho Corrêa, a Banda Carrapicho começou com um repertório de MPB, mas logo migrou para o forró tradicional. O sucesso regional chegou após a gravação de um compacto duplo, quatro LPs e a participação em uma coletânea com outros artistas amazonenses.

No fim da década de 1980, o grupo incorporou toadas de boi ao seu trabalho. A fama internacional veio em 1996, quando o produtor francês Patrick Bruel se encantou com a toada “Tic Tic Tac” e lançou a música na França. O hit ganhou repercussão mundial e chegou à 34ª posição nas paradas internacionais. Na Rússia, a música foi regravada pelo cantor pop Murat Nasyrov, com a versão “Malchik Hochet v Tambov”, que contou com um videoclipe exótico inspirado na Família Addams.

Cultura amazônica nos palcos

A nova formação reafirma o compromisso da banda com a valorização da cultura amazônica. Com canções que falam das lendas, da floresta, das tradições e do folclore da região, a Carrapicho quer seguir disseminando a identidade cultural do Amazonas no Brasil e no mundo.

Segundo os integrantes, o tambor continuará a soar como símbolo da força e representatividade da cultura popular da Amazônia.

