Pastor de 15 anos é ameaçado após dizer curar câncer

O pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, ganhou notoriedade após afirmar ser capaz de curar o câncer, exigir dinheiro em troca de bênçãos e declarar ter nascido surdo e mudo, sem os tímpanos e sem as cordas vocais. Acusado nas redes sociais de extorquir fiéis com mentiras e falsas promessas, o jovem virou alvo de ataques e ameaças.

O adolescente nasceu em Carapicuíba, interior de São Paulo, onde está a sede da igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, na qual atua como pregador. Ele diz ter iniciado sua “missão” aos 3 anos, após ter sido supostamente curado da surdez e da mudez. Hoje, participa de diversos eventos religiosos pelo país e concede entrevistas a podcasts e emissoras de rádio e TV.

As afirmações de Miguel Oliveira sobre ter nascido surdo e mudo são questionadas pelos críticos do pregador. “Ele viralizou na internet dizendo que nasceu sem os tímpanos e as cordas vocais. Quando questionado sobre os laudos médicos, disse que os perdeu durante uma mudança porque morava de aluguel, sendo que bastaria pedir a segunda via no hospital ou falar com seu pediatra. Ele é novo, e todo o sistema de saúde já era informatizado há 15 anos”, apontou um internauta.

Em uma de suas pregações, registrada em vídeo, Miguel Oliveira diz ter curado uma mulher vítima de leucemia. “Eu rasgo o câncer, eu filtro o seu sangue e eu curo a leucemia”, bradou, enquanto rasgava os exames com o diagnóstico da doença diante da mulher em prantos.

“Pede exame de leucemia e rasga. Diz que está curando. Isso é crime. Isso é brabo demais. E tem gente que acredita nisso, larga o tratamento e morre”, comentou outro internauta.

Em outra fala que repercutiu, o pastor Miguel Oliveira disse que curou um paralítico em uma de suas primeiras pregações. “Ele jogou as muletas foras e saiu correndo pela igreja”, narrou.

Os críticos de Miguel Oliveira afirmam ainda que o pregador imita outros pastores famosos e não debate questões religiosas, limitando-se a mensagens motivacionais com “previsões” sobre a vida dos fiéis. Após as declarações e os ataques nas redes, o perfil do adolescente no Instagram chegou a ser retirado do ar pela plataforma, mas foi restabelecido em seguida.

Nas pregações, o adolescente diz se comunicar em línguas desconhecidas, mas foi flagrado incluindo palavras em inglês durante esses momentos, o que aumentou a desconfiança dos fiéis. A forma como Miguel Oliveira exige doações em dinheiro também chama a atenção. “Quero agora quatro pessoas aqui no altar para doar R$ 1 mil. A velocidade com que você vem é a velocidade com que o milagre [na sua vida] será realizado”, diz ele durante um culto.

Ameaças ao pastor

As críticas ao pastor mirim rapidamente se transformaram em ameaças nas redes sociais. “Ele precisa é de um susto, mas tem alguém por trás dele. Todos precisam de uma lição, inclusive quem está apoiando e seguindo ele”, diz um comentário na página de Miguel. “Esse pequeno moleque está mais para capeta em forma de gente. Pior que ainda tem gente que acredita. Alguém tem que parar esse moleque o mais rápido possível”, afirma outro.

No domingo (27), o adolescente usou suas redes sociais para fazer um comunicado no qual pediu orações por sua vida. “Estou passando aqui para fazer um pronunciamento junto a todos vocês. Neste final de semana, eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas a respeito do meu ministério e algumas ações”, disse.

“Quero lhes informar que segunda-feira à noite lançarei um pronunciamento oficial sobre a minha posição. Deus abençoe. Orem pela minha vida se puderem”, afirmou o religioso.

Em março deste ano, em entrevista ao site Fuxico Gospel, o pastor chegou a afirmar que já sofreu ameaças de morte. “Recebi um vídeo, de visualização única, dizendo que, se eu pisasse na cidade de Maringá [para pregar], eu iria levar tiros. Há muitas ameaças também nas redes sociais”, relatou.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Jovem descobre câncer raro após beber 5 litros de água em um único dia

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱