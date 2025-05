Mãe é presa por espancar e cortar cabelo da filha de 13 anos com faca, em Manaus

A Polícia Militar prendeu uma mulher suspeita de agredir brutalmente a própria filha, uma adolescente de 13 anos, e cortar o cabelo dela com uma faca, em Manaus, na quinta-feira (9). Segundo o Conselho Tutelar, a agressão aconteceu após a menina sair para brincar na rua, mesmo enquanto cuidava de dois irmãos mais novos.

O caso chegou ao conhecimento dos conselheiros após uma denúncia feita por funcionários da escola onde os irmãos estudam. A adolescente foi até a unidade buscar as crianças e se recusou a voltar para casa, relatando o que havia sofrido.

“Recebemos a denúncia da escola informando que ela apareceu muito abalada, com sinais de agressão, e disse que não queria mais voltar para casa”, contou o conselheiro tutelar Marcos Lima, da Zona Leste 2.

Após ouvirem o relato da menina, os conselheiros foram até a residência da família e ao local de trabalho da mãe, com apoio da Polícia Militar. Lá, encontraram a adolescente ferida e abalada.

“Diante da situação que a adolescente foi encontrada — muito espancada, muito machucada, inclusive com o cabelo cortado por uma faca — a mãe foi presa e encaminhada para a delegacia de proteção à criança e ao adolescente”, afirmou Lima.

De acordo com o conselheiro, a adolescente contou que saiu para brincar em frente à casa quando um vizinho avisou à mãe que os irmãos haviam ficado sozinhos. Revoltada, a mulher teria trancado a filha no quarto e iniciado as agressões.

“Essa adolescente é quem cuida dos irmãos. Pelo fato de ter deixado, supostamente, os irmãos sozinhos, quando chegou em casa a mãe trancou o quarto onde moram e espancou a adolescente com cabo de vassoura. Ela relatou também que foi agredida com uma tábua de cortar frango”, disse.

A mulher foi encaminhada à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde o caso foi registrado. A adolescente e os dois irmãos foram levados ao Serviço de Acolhimento da Prefeitura de Manaus, já que a família não possui outros parentes na cidade.

