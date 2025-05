Cemitérios de Manaus recebem programação especial para o Dia das Mães

Os cemitérios públicos de Manaus terão uma programação especial neste domingo (12), em razão do Dia das Mães — segunda data com maior número de visitantes nos campos-santos da capital, atrás apenas do Dia de Finados. A ação é organizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), e contempla os 10 cemitérios da cidade, incluindo áreas urbanas e rurais.

A programação inclui missas, cultos evangélicos, serviços de manutenção, limpeza, apoio médico e segurança. O objetivo é oferecer acolhimento e conforto às famílias que prestarão homenagens às mães falecidas.

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, destacou o esforço conjunto das equipes.

“O prefeito David Almeida determinou que todos os cemitérios estejam prontos para acolher com dignidade as famílias. Investimos na limpeza, segurança e atendimento humanizado”, afirmou.

Missas e cultos

No maior cemitério da cidade, o Nossa Senhora Aparecida, na avenida do Turismo (zona Oeste), haverá missas católicas às 8h e 16h, além de orações e ações de acolhimento promovidas por grupos evangélicos.

Outros cemitérios também terão programações religiosas:

São João Batista: Missas às 8h e 9h30, com apresentação musical do gari e músico Clóvis Santos

Na zona rural, os cemitérios Santa Joana (Puraquequara), São José (Jatuarana), Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Conceição (Lajes) receberam limpeza, pintura, iluminação e estrutura logística.

Estrutura e funcionamento

A estrutura inclui tendas, cadeiras, banheiros químicos, atendimento médico com o Samu, presença do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e apoio do IMMU para o ordenamento do trânsito.

A entrada de veículos será restrita a idosos, gestantes, PcDs e cortejos. Os cemitérios estarão abertos das 6h às 18h, com permanência permitida até o encerramento das visitas.

