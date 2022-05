Eletricista morre após levar choque em fio elétrico e cair em rua de Manaus

Manaus (AM) – Um eletricista, identificado apenas como “Iáiá”, teve um triste fim enquanto a fazia um serviço em uma rede elétrica, na rua da Pista Raquete, bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus, na manhã desta terça-feira (3). O homem levou um choque, caiu e com o impacto morreu devido a um traumatismo craniano.

Segundo um amigo da vítima, o homem teria levado o choque elétrico enquanto trabalhava, e com a intensidade, perdeu o equilíbrio e caiu da escada que o sustentava. Com o impacto da queda, o homem bateu a cabeça no chão e teve um traumatismo craniano, morrendo no local.

Iáiá era conhecido na área em que aconteceu o acidente e os moradores se chocaram com a fatalidade. O amigo que fez o registro do que tinha acontecido, demonstrou tristeza e mostrou que o homem tinha marcas do choque nas pernas. A família do homem estava no local e se desesperou com a morte do eletricista.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do homem.

Leia mais:

Família de eletricista morto em acidente de trabalho lamenta postura de concessionária

Trabalhador tem pernas dilaceradas após cair em máquina de triturar barro no AM

Família de eletricista morto pode ser indenizada em quase R$1 milhão no AM