Operação Ágata 2025 reforça defesa da Amazônia

Forças Armadas mobilizam megaoperação na Amazônia

Manaus (AM) – A Operação Ágata 2025 foi desencadeada com força total no Amazonas, abrangendo um território de 510 mil km² — uma área equivalente à Espanha.

Coordenada pelo Ministério da Defesa, a ação reúne cerca de 1.100 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, em integração com órgãos de segurança pública e instituições federais e estaduais. O objetivo é claro: proteger a floresta, combater crimes transfronteiriços e reforçar a presença do Estado na região amazônica.

Logística desafiadora exige tecnologia e especialização

A operação enfrenta os obstáculos naturais da floresta amazônica, onde o acesso é majoritariamente fluvial e aéreo. A logística exige o uso combinado de diversos meios operacionais:

A Marinha atua com Navios-Patrulha Fluvial, embarcações de assistência hospitalar, lanchas blindadas, aeronaves e Fuzileiros Navais — recursos essenciais para a navegação e atendimento nos rios da região.

A Força Aérea Brasileira (FAB) contribui com aeronaves de reconhecimento, aviões de caça e tropas especializadas em policiamento aéreo e apoio logístico na floresta.

Ação coordenada para proteger e servir

Batizada de Comando Conjunto APOENA, a operação leva às regiões mais remotas da Amazônia ações de combate a crimes ambientais, patrulhamento de fronteira e atendimento a comunidades vulneráveis. A união entre forças armadas e civis garante mais eficácia nas missões e fortalece a presença do Estado.

Populações ribeirinhas recebem saúde e cidadania

Além das ações de segurança, a operação também promove Ações Cívico-Sociais (ACISO) e Assistência Hospitalar (ASSHOP). Equipes médicas e multiprofissionais levam serviços de saúde e cidadania a populações indígenas, ribeirinhas e comunidades isoladas da floresta.

Integração entre instituições amplia o impacto

Participam da Operação Ágata 2025 órgãos como Polícia Federal (PF), ABIN, ICMBio, FUNAI, SESAI, MAPA, Censipam, ANP, PC-AM e PM-AM. Essa articulação multissetorial garante mais alcance e efetividade nas ações, enfrentando os desafios únicos da Amazônia.

Estratégia com visão ancestral

A operação é autorizada pela Portaria GM-MD nº 535/2025 e já se consolidou como uma estratégia permanente de defesa e cidadania. O nome Apoena, do tupi-guarani, significa “aquele que vê mais longe” — uma metáfora perfeita para o olhar estratégico sobre a Amazônia e o compromisso com as gerações futuras.

