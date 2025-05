Avião militar cai após decolagem e deixa quatro mortos; VÍDEO

A Marinha da Coreia do Sul confirmou que quatro militares morreram na queda de um avião de patrulha nesta quinta-feira (29), na cidade de Pohang, ao sul do país. Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta sexta (30) mostram o momento em que a aeronave cai logo após decolar de uma base militar.

A aeronave modelo P-3 decolou às 13h43 no horário local (1h43 em Brasília), mas caiu instantes depois em uma área montanhosa próxima à base.

Equipes de resgate e caminhões dos bombeiros correram até o local após moradores relatarem a queda de um objeto voador e uma explosão.

O centro de emergência de Pohang informou que recuperou os corpos dos quatro tripulantes e descartou vítimas civis. A Marinha suspendeu a operação de todas as aeronaves do mesmo modelo e iniciou uma investigação para apurar as causas do acidente.

A agência Yonhap noticiou que uma testemunha viu fumaça subindo da região onde o avião caiu.

