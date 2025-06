Justiça determina despejo da igreja de Valdemiro Santiago por dívida milionária

A Justiça do Pará determinou o despejo da Igreja Mundial do Poder de Deus do imóvel de 46 mil metros quadrados que ocupa no bairro de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, por falta de pagamento de aluguel.

A decisão, proferida no final de abril pela juíza Vanessa Ramos Couto, da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, fixou um prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do local, sob pena de despejo forçado.

A igreja, fundada pelo bispo Valdemiro Santiago, foi notificada em 15 de maio, e o prazo estipulado expirou na sexta-feira, 30 de maio. Caberá agora à Justiça de São Paulo executar a decisão, caso a ordem de despejo não seja cumprida de forma espontânea.

Dívidas

Segundo os autos, o prédio anteriormente pertencia à própria igreja, mas foi transferido como parte do pagamento de dívidas à empresa SM Comunicações em setembro de 2022, e posteriormente para a V R de Miranda Participações, ambas sediadas em Belém (PA). Foi firmado, então, um contrato de locação com valor mensal de R$ 600 mil, válido por 18 meses.

A Igreja Mundial, no entanto, deixou de honrar o compromisso. A dívida acumulada, somando aluguéis não pagos, encargos e correções, ultrapassa R$ 4,1 milhões. Diante da inadimplência, as empresas recorreram à Justiça para reaver o imóvel.

Em sua defesa, a Igreja Mundial alega que a transferência da propriedade do imóvel foi ilegal e que seus dirigentes teriam sido induzidos ao erro e submetidos a pressão psicológica para assinar o contrato. Apesar disso, os argumentos não foram devidamente comprovados no processo.

A igreja também argumenta que o prédio não é apenas um templo religioso com capacidade para até 20 mil pessoas, mas também abriga 15 famílias ligadas à missão pastoral. As alegações foram apresentadas na tentativa de evitar o despejo, mas não foram suficientes para reverter a decisão judicial.

Recursos

Desde a primeira decisão de despejo, em outubro de 2024, a Igreja Mundial vinha obtendo adiamentos por meio de recursos e liminares. Contudo, com o novo entendimento judicial, o prazo final foi encerrado, e a expectativa é que a medida seja executada em breve.

(*) As informações são do Uol

