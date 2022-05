Polícia procura dupla que tentou matar jovem em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita divulgação na imagem de Felipe Pinedo Perez, 22, e Victor Façanha da Silva, 19, procurados por envolvimento no homicídio tentado de uma jovem de 19 anos, ocorrido no dia 23 de abril deste ano.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da unidade policial, a motivação do crime seria, supostamente, disputa entre organizações criminosas.

“Felipe seria, supostamente, o mandante do crime e Victor seria o autor dos disparos que vitimou a jovem”, disse o delegado.

A autoridade policial pede a quem tiver informações acerca das localizações de Felipe e Victor, que entre em contato pelos números (92) 98421-5336, o disque-denúncia do 8º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a titular.

