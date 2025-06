‘Corpos por toda parte’: morador relata horror após queda de avião na Índia

Um morador de Ahmedabad testemunhou o caos logo após a queda do voo da Air India, que transportava 242 pessoas. A aeronave caiu segundos após decolar, nesta quinta-feira (12), deixando um rastro de destruição em uma área residencial próxima ao aeroporto da cidade.

“Eu estava em casa quando ouvimos um estrondo enorme. Quando saímos, havia uma nuvem de fumaça espessa no ar. Ao chegar ao local, vimos corpos e destroços espalhados por toda parte”, relatou à agência de notícias indiana PTI.

O morador afirmou ter visto a queda e descreveu o local como tomado por destruição, fumaça intensa e pedaços da aeronave.

Avião caiu logo após decolar em Ahmedabad

O Boeing 787-8 Dreamliner, operado pela Air India, caiu segundos após decolar do aeroporto de Ahmedabad com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres. De acordo com autoridades indianas, havia 232 passageiros e 10 tripulantes a bordo.

O avião caiu sobre uma área residencial que, segundo um porta-voz da polícia, abrigava alojamentos de médicos. O ministro da Saúde da Índia confirmou que “muitas pessoas” morreram, embora o número oficial de vítimas ainda não tenha sido divulgado até o momento. A imprensa indiana fala em ao menos 133 mortos.

Mais de 100 corpos já foram levados a hospitais

A polícia local informou à agência Reuters que mais de 100 corpos já foram encaminhados a hospitais da região. Equipes de resgate retiraram pelo menos 30 corpos de um prédio atingido pela aeronave, mas ainda não confirmaram se as vítimas estavam no avião ou no imóvel.

As operações de resgate seguem em andamento, e o governo local colocou a cidade em alerta máximo.

Passageiros incluíam britânicos, portugueses e um canadense

Entre os 232 passageiros, havia 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. A Air India confirmou as nacionalidades, e o jornal India Today informou que um ex-ministro da região de Gujarat estava a bordo.

Avião emitiu pedido de socorro antes de cair

Segundo o controle de tráfego aéreo de Ahmedabad, a aeronave emitiu um chamado de emergência “Mayday” pouco antes de cair, mas perdeu contato com a torre logo depois. A causa da queda ainda está sob investigação.

De acordo com a plataforma FlightRadar24, o avião perdeu a comunicação quando estava a apenas 190 metros de altitude.

Aeroporto suspende voos; Air India colabora com investigações

Após o acidente, todas as operações no aeroporto de Ahmedabad foram suspensas. A Air India informou que está colaborando com as autoridades e que os feridos estão sendo levados para hospitais locais.

A companhia aérea também ativou um centro de emergência para apoiar as famílias das vítimas.

Líderes internacionais lamentam tragédia

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, chamou o acidente de “tragédia devastadora”.

“A tragédia em Ahmedabad nos deixou atônitos e entristecidos. É algo de partir o coração, além das palavras”, publicou em sua conta no X (antigo Twitter).

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que as imagens do desastre eram “devastadoras” e que está sendo mantido informado sobre as ações de resgate. O rei Charles III também está recebendo atualizações. O ministro das Relações Exteriores britânico declarou estar “profundamente triste”.

Imagens mostram fumaça, fogo e destruição

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas impactantes do acidente. Uma gravação mostra o avião sobrevoando uma área residencial antes de desaparecer da imagem. Em seguida, uma nuvem de fogo surge além das casas, indicando o ponto da queda.

Outras imagens mostram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo ao céu, enquanto moradores correm e equipes de resgate tentam chegar ao local.

*Com informações do g1

